Stéphane Moreau vrij onder voorwaarden

Stéphane Moreau, ex-ceo van Nethys, is door de raadkamer in Luik vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigde zijn advocaat Adrien Masset aan De Standaard. Ook de voormalige Nethys-bestuurder Pol Heyse is vrijgelaten.

Moreau mag het land niet verlaten en geen contact hebben met de medeverdachten in het dossier. Het parket van Luik beslist pas morgen of het al dan niet in beroep gaat tegen de vrijlating van Moreau. Tot dan blijft Moreau dus in de gevangenis.

Gisteren kwam ook al de Luikse top-ondernemer François Fornieri vrij onder voorwaarden. Het parket ging toen niet in beroep. Ze zijn de drie hoofdverdachten in de zaak Nethys/Publifin.

De ex-PS’er Moreau is de spilfiguur in het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin (nu Enodia) en dochter Nethys. Hij wordt verdacht van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt, misbruik van vennootschapsgoederen, fraude en vervalsing. Hij werd vrijdag opgepakt voor verhoor en zit sindsdien in de cel. Ook Pol Heyse, de vroegere financieel directeur van Nethys, werd vrijdag opgepakt.

François Fornieri, ceo van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra, was voorzitter van het remuneratiecomité bij Nethys. Ook voor Pierre Meyers (ex-voorzitter van de raad van bestuur en lid van het remuneratiecomité) vond de raadkamer het niet nodig dat hij in de cel bleef.

Alles draait om een miljoenen­constructie die de voormalige ­bestuurders opzetten bij Nethys in de nasleep van de schandalen bij Publifin. Daar kwam in 2017 onder meer aan het licht dat via allerlei adviesraden zitpenningen werden betaald aan mensen die niet aanwezig waren op een vergadering, of voor vergaderingen die zelfs helemaal niet plaatsvonden. Er rolden verschillende politieke koppen en de Waalse regering stelde inderhaast een loonplafond in van 245.000 euro voor de toppers van de intercommunale.