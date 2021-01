Het Franse modehuis Chanel heeft zijn nieuwe haute-couturecollectie voorgesteld. De modeshow onder leiding van creative director Virginie Viard ging door onder de gigantische koepel van het Grand Palais in Parijs. De Nederlandse fotograaf en filmmaker Anton Corbijn legde alles vast op beeld. De collectie weerspiegelt dat wat we in deze moeilijke tijden vaak moeten missen: familie en het gevoel van samenzijn.