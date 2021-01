China gebruikt nu ook anale wissers om coronavirus op te sporen

Wie hier een coronatest ondergaat, krijgt een wisser in de neus. In China heeft de overheid beslist om nu ook bijkomend anale wissers te gebruiken in hoogrisicozones.

Volgens de richtlijnen van de Chinese nationale gezondheidscommissie gaan de anale wissers 3 tot 5 centimeter diep in het rectum. De gezondheidswerker draait hem even rond en haalt hem er daarna weer uit.

‘Natuurlijk zijn anale wissers niet zo gemakkelijk als keelwissers. We gebruiken ze alleen in belangrijke risicogebieden’, zei Li Tongzeng van het You’an-ziekenhuis in Beijing aan Newsweek. ‘We hebben ontdekt dat bij sommige besmette patiënten het coronavirus langer circuleert in hun spijsverteringssysteem of ontlasting dan in hun ademhalingssysteem. Met de anale tests kunnen we het aantal foute testresultaten laten dalen.’

Nadat bij iemand een asymptomatische besmetting in een school in Beijing was vastgesteld, zijn volgens een gezondheidsfunctionaris vorige week bij meer dan 1.000 kinderen en leerkrachten naast de traditionele neus- en keelswabs ook anale swabs afgenomen. Ook reizigers die in Beijing arriveerden, zouden volgens persbureau Bloomberg gevraagd zijn om zo’n test te doen.

Niet iedereen is te vinden voor de nieuwe testmethode. Sommige experts geven aan dat de nasale tests toch de meest effectieve zijn, ook in China zelf.

China kreeg in vergelijking met het Westen corona snel onder controle, maar is nu ook weer in de greep van een nieuwe opstoot. Het land wendt alle middelen aan - waaronder lockdowns en massale tests - om uitbraken de kop in te drukken, zeker nu het familiefeest van Chinees Nieuwjaar in het verschiet ligt.