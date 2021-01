Verenigd Koninkrijk sluit scholen, pubs en restaurants zeker tot 8 maart

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag de lockdown in zijn land verlengd tot 8 maart. Pas dan gaan de scholen weer open en kunnen de coronamaatregelen versoepelen. Sommige aankomende reizigers moeten voortaan verplicht in quarantaine in hotels die de overheid ter beschikking stelt.

Kaap van 100.000 doden overschreden

Groot-Brittannië zag het aantal besmettingen eind 2020 sterk stijgen nadat een zeer besmettelijke nieuwe variant was opgedoken in Zuidoost-Engeland, waardoor het aantal ziekte- en sterfgevallen een recordniveau bereikte. Dinsdag overschreed het land als eerste in Europa de drempel van 100.000 coronadoden.

In Engeland is sinds begin januari een lockdown van kracht waarbij scholen, pubs en restaurants zijn gesloten. De Britten moeten zo veel mogelijk thuisblijven. Ondertussen is een vaccinatiecampagne opgestart met als doel tegen midden februari 15 miljoen mensen in prioritaire groepen in te enten.

Inreisverbod

‘We hopen dat het veilig is om vanaf maandag 8 maart met de heropening van de scholen te starten. Tegen dan hopen we de sociale en economische coronamaatregelen wat te versoepelen, maar alleen als de cijfers dat toelaten’, zei Boris Johnson in het Britse parlement.

Groot-Brittannië heeft ook een inreisverbod uitgevaardigd voor 22 hoogrisicolanden, waar nieuwe varianten van het coronavirus zijn opgedoken, zoals Zuid-Afrika. Reizigers die toch uit die landen komen, moeten zich aan speciale maatregelen houden. ‘Wie we de toegang niet kunnen weigeren, moet zonder uitzondering tien dagen in quarantaine in accommodatie die we als overheid ter beschikking stellen, bijvoorbeeld hotels’, kondigde Johnson aan.