Ook in Nederland wordt ‘homogenezingstherapie’ strafbaar

Het Nederlandse parlement wil dat homogenezingstherapie, ook wel conversietherapie, strafbaar wordt. Een voorstel werd dinsdag met ruime meerderheid door de Nederlandse Kamer aangenomen.

Het kabinet-Rutte III moet nu met een wet komen om homogenezingstherapie feitelijk te bannen. Ook moeten mensen die het slachtoffer zijn geweest van zulke therapie een ‘safe space’ krijgen waar ze zich kunnen melden. Kamerlid en initiatiefnemer Vera Bergkamp (D66) noemt dit een ‘belangrijke stap’. ‘Soms moet je als Kamer aangeven: dit is menens. Juist omdat het zo schadelijk is’, voegt ze daaraan toe.

Streng-christelijke stroming

Ondertussen is het duidelijk dat zulke sessies voor ‘homogenezing’ veel psychische schade kunnen veroorzaken, met ernstige gevolgen; tot aan depressies en zelfdoding toe. Ook mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, zien hier amper goeds in. ‘Een vernederend gebeuren’, klinkt het.

Volgens Nederlandse onderzoek zijn er momenteel vijftien organisaties of personen die activiteiten organiseren (onder meer vakantiekampen, seminars en workshops) waarbij een niet-heteroseksuele geaardheid wordt geproblematiseerd en waarbij wordt geprobeerd om deze te ‘verhelpen’. De organisaties en betrokkenen zouden, volgens het onderzoek, sterk verbonden zijn aan streng-christelijke stromingen.

‘Barbaarse therapie’

Het onderzoek zou alleen ‘het topje van de ijsberg’ hebben aangetoond, zegt Bergkamp. ‘Strafbaarstelling van deze zeer schadelijke praktijken is mij uit het hart gegrepen. Ik strijd ervoor dat mensen zichtbaar zichzelf kunnen zijn, daar staat deze barbaarse therapie haaks op.’

Omdat het kabinet-Rutte III zijn ontslag heeft genomen, verwacht ze dat een nieuw kabinet met de wet zal komen. ‘Maar die kan nu al worden voorbereid, gezien de zeer brede steun in de Tweede Kamer.’

Wie volgt?

Nederland is niet het eerste land dat pleit voor het afschaffen van conversietherapie. In Duitsland werd in mei vorig jaar een gelijkaardig voorstel voorgelegd. Het Duitse parlement keurde toen een wet goed die conversietherapie verbiedt voor iedereen die jonger is dan achttien jaar. Indien dit toch gebeurde, riskeerde de uitvoerder een boete van 30.000 euro of zelfs een jaar celstraf.

Canada, Chili, de Verenigde Staten en Mexico willen de controversiële behandeling compleet illegaal maken. In België is er eveneens een verbod in de maak. Kamerlid Sammy Mahdi (CD&V) en federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) hebben samen een voorstel ingediend.