Lucinda Brand: ‘Kan ook zomaar naast het podium vallen’

Met elf overwinningen en het eindklassement in de Wereldbeker op zak, ontpopte Lucinda Brand zich de voorbije weken tot één van de favorieten voor het WK veldrijden bij de vrouwen. ‘Het niveau ligt ongelooflijk hoog’, blikte ze vooruit. ‘Op een WK wordt alles op één dag beslist, dus ik kan zomaar naast het podium vallen.’

Brand stond al drie keer op het podium van het WK veldrijden, twee keer met een bronzen medaille, één keer met zilver. Zaterdag geldt ze als één van de topfavorieten voor de regenboogtrui. ‘Ik heb dit jaar enorme stappen gezet’, vertelde ze in een Zoom-interview vorige week in aanloop naar dit WK.

‘Andere jaren rijd ik veel minder veldritten en kom ik pas laat in het veld na het wegseizoen. Nu heb ik al vlug de keuze gemaakt om voluit voor het veld te kiezen. Ik heb veel meer crossen in de benen, heb enorm veel getraind in het bos en mijn techniek is er op vooruitgegaan. Dat maakt het verschil met andere jaren. Wanneer je techniek beter is, houd je meer energie over in de wedstrijd en dat voel ik elke week.’

De Baloise Lion won de Zilvermeercross in Mol, een generale repetitie met het oog op het WK in Oostende, want een zandcross. Al was de huidige wereldkampioene, Ceylin del Carmen Alvarado, daar wel niet van de partij. Brand haalde het voor de Texelse Denise Betsema, specialist in het zand, en Marianne Vos.

Ze kijkt uit naar het WK. ‘Ik wil natuurlijk heel graag dat WK winnen. Maar mijn seizoen is niet mislukt als dat niet gebeurt. Ik won al elf keer en pakte het eindklassement in de Wereldbeker. Dat is heel knap. Uiteraard droom ik van die regenboogtrui, maar het niveau ligt momenteel heel hoog en een WK wordt op één dag verreden. Ik kan net zo goed ook naast het podium vallen. Ik wil me vooral niet gek laten maken.’