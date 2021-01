Crowdfunding voor vernielde winkel in Den Bosch levert 100.000 euro op

Haar vijftigste verjaardag had winkeluitbaatster Maaike Neufeglise zich wel anders voorgesteld. Maandagnacht sloegen relschoppers in Den Bosch haar winkel kort en klein tijdens protesten tegen de avondklok. ‘De winkel is ons kindje. Mijn hart is gebroken.’ Veel mensen trokken zich haar lot aan en begonnen geld in te zamelen.

‘Ik voel momenteel niets. Ik ben boos, verdrietig. Ik ben zo uit het veld geslagen. Dit heeft niets met corona te maken. Het is doelbewust stuk maken en stelen’, vertelde Neufeglise dinsdagochtend, nadat een groep jongeren in korte tijd haar winkel aan gruzelementen had geslagen.

De winkel van Maaike Neufeglise werd helemaal vernield. Foto: belga

‘We hebben de winkel in de crisis overgenomen en dachten: vanaf nu kan het alleen maar beter worden. We zijn verdoofd. Ik weet bijna niet waar we moeten beginnen. Samen met mijn man en team staan we zeven dagen per week in de winkel en die hebben ze stuk gemaakt. Mijn hart is echt gebroken. Ik ben murw geslagen.’

Dinsdag vierde Maaike Neufeglise haar vijftigste verjaardag. ‘Dit is een hele gekke verjaardag. Ik had me deze mijlpaal heel anders voorgesteld. We zullen die in ieder geval nooit vergeten’, zegt ze terneergeslagen. ‘Maar we moeten verder. Ik weet alleen nog niet hoe.’