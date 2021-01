Verenigd Koninkrijk wil hotelquarantaine voor reizigers

De Britse overheid zal woensdag een hotelquarantainesysteem voor reizigers uit risicolanden aankondigen. Dat melden Britse media. Dinsdag kwamen Britse ministers bijeen om de aanpak te preciseren.

Verschillende Britse ministers zijn dinsdag samengekomen om te bespreken welke extra maatregelen ingevoerd kunnen worden voor inkomende reizigers. De regering hoopt zo de verspreiding van het coronavirus en diens varianten nog meer tegen te houden.

Minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, en zijn collega van Volksgezondheid, Matt Hancock, zouden volgens The Guardian gepleit hebben voor een systeem van hotelquarantaine voor reizigers uit alle landen. Daar wilde premier Boris Johnson echter niets van weten.

Johnson wil dat een hotelquarantaine alleen opgelegd wordt voor reizigers uit bepaalde landen. Dat lijkt nu volgens Britse media ook het plan te zijn. Reizigers uit onder meer Zuid-Afrika en veel Zuid-Amerikaanse landen, waaronder al zeker Brazilië, zullen binnenkort verplicht tien dagen in quarantaine moeten gaan in een hotel. Ze zullen die verblijfkosten uit eigen zak moeten betalen. The Independent schat dat dit neer zal komen op zo’n 1.500 pond, of bijna 1.700 euro.

Ook het sluiten van de Britse grenzen lag op tafel, maar zou dan toch niet ingevoerd worden.

Toeristische reizen verboden

Toeristische reizen zijn al verboden voor de Britten en er geldt een vliegtuigban voor verschillende landen, waaronder heel Zuid-Amerika, twaalf Afrikaanse landen en Portugal. Net als in ons land zijn mensen die naar het VK moeten voor een toegelaten reden verplicht het zogenoemde Passenger Locator Form invullen.

Een zelfisolatie van tien dagen op een plaats naar keuze is al verplicht voor alle reizigers die het land binnenkomen, behalve degenen die uit Ierland komen. Indien dat gebeurt bij het huishouden van die persoon, moet het hele huishouden in zelfisolatie.

Quarantaineproof

Indien het VK het hotelquarantainesysteem invoert, schat The Times dat het zo’n drie weken zal duren voordat een hotel ‘quarantaineproof’ is.

Het VK zou eerste land in Europa om dat te doen. In onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Hongkong en China moeten reizigers die er geen vaste woonplaats (of, voor sommige landen, familie met een vaste woonplaats) hebben, verplicht in quarantaine in een hotel dat door de overheid wordt aangewezen.