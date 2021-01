Kalfje van bedreigde giraffensoort geboren in safaripark Beekse Bergen

In het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is deze week een Nubische giraffe geboren, een van de meest bedreigde giraffensoorten. Dat meldt het park in een persbericht.

Christine, het pasgeboren kalfje, maakt deel uit van de grootste populatie Nubische giraffen in Europa. Het dier stelt het goed, bevestigt verzorger Rolf Veenhuizen. ‘Binnen een kwartier na de geboorte stond ze al stevig op haar pootjes. Ze drinkt bovendien veel bij moeder Gerda. Dat is het belangrijkste bij een pasgeboren giraffe.’

In het wild gaat het met de diersoort echter echt niet goed. Door ontbossing wordt het leefgebied van de Nubische giraffe, vooral savannes in Afrika, steeds kleiner. Daarnaast zijn de dieren gegeerd bij stropers, deels om hun vlees, maar ook de haren uit hun staart zijn van grote waarde.

Foto: belga

Het safaripark Beekse Bergen draagt daarom bij aan het fokprogramma van de bedreigde soort. Het doel van het programma is zorgen voor gezonde populaties van diersoorten die in het wild kwetsbaar of bedreigd zijn.

Door de slechte weersomstandigheden blijft Christine nog even op stal, samen met haar moeder. In totaal leven er 31 giraffen in Beekse Bergen, verspreid over verschillende groepen in het park.