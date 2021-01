‘Zomermaanden bepalen of Brussels Airlines extra steun nodig heeft’

Als Brussels Airlines deze zomer niet op een redelijk niveau kan draaien, heeft de luchtvaartmaatschappij extra steun nodig. Dat zegt Koen Van Loo, de gedelegeerd bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

‘Het is nog te vroeg om te zeggen of Brussels Airlines het vooropgestelde businessplan kan halen’, heeft Van Loo woensdag in de Kamercommissie voor Financiën en Begroting gezegd. ‘Juli en augustus worden essentieel. Als het bedrijf dan een redelijke capaciteit kan halen, kan het zijn businessplan behouden.’

Als uit de boekingen van de komende maanden blijkt dat er in de zomer nog altijd een zware impact is op de vluchten, dan is het bedrijfsplan niet houdbaar. ‘Logisch gevolg: het pakket van 290 miljoen euro staatssteun via de FPIM en de 170 miljoen euro van moedermaatschappij Lufthansa volstaan dan niet. We moeten dan snel weer rond de tafel zitten.’

De federale regering en Lufthansa bereikten in juli vorig jaar een akkoord over een steunpakket van 460 miljoen euro voor Brussels Airlines om de luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis te loodsen.