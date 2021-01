Ouders opgepakte jongeren betoging bereiden gezamenlijke klacht voor

Een aantal ouders van jongeren die zondag opgepakt werden na afloop van de betoging tegen klassenjustitie, bekijken of ze gezamenlijk een klacht kunnen indienen tegen de politie. Dat meldt de vader van één van de betrokken jongeren.

Volgens de man werd zijn zoon in de cellen van de kazerne in Etterbeek, waar hij na zijn arrestatie werd opgesloten, door politieagenten in elkaar geslagen. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de Keere is de Brusselse politie moeten tussenkomen in de cellen omdat opgepakte jongeren er vernielingen aanbrachten.

De jongeman was naar Brussel getrokken om deel te nemen aan de betoging maar kwam volgens zijn vader aan toen de betoging al afgelopen was. Hij zou zich vervolgens tussen de groep mensen hebben bevonden die door de politie werd bijeengedreven aan het Centraal station, en vervolgens opgepakt zijn. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar de kazerne van Etterbeek, waar hij door verschillende agenten in elkaar zou geslagen zijn.

‘Van mijn zoon een voorbeeld gemaakt’

‘Hij stond op toen zijn naam werd afgeroepen en kreeg meteen twee slagen van een politieman’, zegt de vader. ‘Hij werd vervolgens tegen de grond gewerkt en kreeg trappen van nog vier andere agenten. De agenten riepen vervolgens tegen de andere aanwezigen in de cel dat dit zou gebeuren met iedereen die durfde bewegen. De vriend van mijn zoon, een witte jongeman, protesteerde toen ze mijn zoon sloegen en werd zelf ook tegen de grond gewerkt en geslagen.’

Volgens de zoon waren er in de cel een drietal jongeren die zich weerspannig gedroegen en een wc-pot vernielden, aldus de vader: ‘Maar naar aanleiding van dat incident hebben ze van mijn zoon een voorbeeld gemaakt.’

De jongeman had volgens zijn vader enkel een bloedneus, terwijl zijn vriend met een gezwollen voet naar het ziekenhuis moest gebracht worden, klinkt het nog.

Tussenkomst van agenten

De Brusselse politie erkent dat er een tussenkomst is geweest in de cellen van de kazerne in Etterbeek, waar de mensen die opgepakt waren na de betoging waren opgesloten. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de Keere hadden enkele jongeren er aluminium wc-potten vernield en gooiden ze die naar elkaar.

‘Onze mensen hebben daarop twee cellen leeggemaakt om verdere vernielingen te vermijden’, zegt de woordvoerster. ‘Daarbij is niemand gewond geraakt. Onze agenten hadden hun lichaamsbescherming en hun helmen aan, om te vermijden dat ze geraakt zouden worden door een urinoir, en ze hebben naar alle waarschijnlijkheid de nodige dwang moeten gebruiken om de opgepakte personen naar een andere cel te brengen.’

Van geweld dat daarbij zou gebruikt zijn, werd geen melding gemaakt, net zomin als van personen die door de agenten bijzonder zouden geviseerd zijn, of als voorbeeld in elkaar zouden geslagen zijn. De politie heeft ook nog geen enkele klacht ontvangen over dergelijke feiten.

‘Een dergelijke klacht kan op verschillende manieren worden ingediend, zonder dat wij daar noodzakelijk van op de hoogte zijn’, aldus de woordvoerster. ‘Het is dus nog te vroeg om te spreken over enig onderzoek, zolang we geen kennis hebben van enige klacht.’