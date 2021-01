Huwelijk Elliot Page en Emma Portner voorbij

De acteur Elliot Page (33) en choreografe Emma Portner (26) laten weten dat ze een punt zetten achter hun huwelijk. Ze waren drie jaar getrouwd.

‘Na veel overleg hebben we de moeilijke beslissing genomen om na onze breuk van afgelopen zomer, de scheiding in te zetten’, liet het koppel weten in een statement. ‘We hebben veel respect voor elkaar en blijven goede vrienden.’ De twee startten in 2017 een relatie en trouwden in 2018.

Page brak al op jonge leeftijd door met zijn hoofdrol in Juno, en speelde later in films als X-men en Inception. Hij speelde ook mee in de Netflix-hit The umbrella academy.

Page kwam recent in het nieuws omdat hij zich outte als transgender persoon. Portner liet weten hem volledig te steunen bij zijn beslissing. ‘Vrienden, ik wil met jullie delen dat ik trans ben, dat mijn voornaamwoorden hij/die zijn en dat mijn naam is Elliot is’, schreef Page op sociale media bij zijn coming-out. ‘Ik voel me gelukkig. Omdat ik dit kan opschrijven. Omdat ik op dit punt in mijn leven ben terechtgekomen. Het voelt geweldig om mijzelf eindelijk graag genoeg te zien, zodat ik mijn echte ik naar voren kan schuiven. Ik ben eindeloos geïnspireerd door zovelen in de transgemeenschap. Bedankt voor jullie moed, jullie vrijgevigheid en al jullie harde werk om van deze wereld een meer inclusieve en zachtere plek te maken.’

Correctie 27 januari. In een eerdere versie werd de quote toegeschreven aan Emma Portner. Dat moet natuurlijk Elliot Page zijn.