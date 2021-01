Telenet lanceert gratis sportkanaal

Telenet haalt een reeks sportwedstrijden van achter de betaalmuur. Het telecombedrijf lanceert op 2 februari de zender ‘Play Sports Open’, waarop de klant gratis een selectie van onder meer voetbal-, basketbal-, hockey-, veldrit- en F1-wedstrijden zal kunnen kijken, aangevuld met randprogramma’s.

Op de gratis zender zullen een aantal voetbalmatchen te zien zijn uit de Europa League, de Premier League en de Eredivisie, en ook tennis (ATP en WTA), Belgisch hockey en basketbal, veldrijden, Formule 1 en motorcross (MXGP).

Daarnaast belooft Telenet onder andere talkshows, een nieuwe editie van ‘De Container Cup’ (voor beloften), een EK-quiz en documentaires over het leven achter de schermen bij de voetbalclubs RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC.

Met de nieuwe zender mikt Telenet naar eigen zeggen op de occasionele sportliefhebber. Wie sport meer fanatiek volgt, blijft aangewezen op het betalende pakket ‘Play Sports’. Ook het Belgisch voetbal blijft achter de betaalmuur, net als de Duitse, Italiaanse en Spaanse voetbalcompetitie.

Telenet-klanten zullen ‘Play Sports Open’ kunnen zien op kanaal 11, het huidige infokanaal. De zender komt op dinsdag 2 februari om 18.00 uur in de ether, met een openingstalkshow gevolgd door de Premier League-duels Wolverhampton - Arsenal en Manchester United - Southampton.

Telenet bood al af en toe een wedstrijd gratis aan, maar ‘we hebben besloten om op een meer structurele manier een beperkte maar attractieve selectie van ons sportaanbod aan te bieden aan alle Telenet TV-klanten’, aldus Dieter Nieuwdorp, marketingverantwoordelijke bij Telenet. ‘Met ‘Play Sports Open’ mikken we op kijkers die wel eens een match van de Premier League of een Formule 1-race willen zien, maar niet per se de hele competitie volgen.’