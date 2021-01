Wanneer mag ik toch nog op reis en hoe werkt de ‘verklaring op eer’? Alles wat u moet weten over het reisverbod

Wie vanaf vandaag, woensdag, ons land nog uit of in wil, mag dat alleen als het écht moet. Je moet kunnen bewijzen dat je reis wel degelijk essentieel is en dat met ‘een verklaring op eer’. Buitenlandse vakanties en uitstapjes zijn verboden tot 1 maart, en dus ook tijdens de krokusvakantie. ‘Zo maken we het moeilijk voor het virus’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. ‘Maar niet onnodig moeilijk voor mensen die voor hun werk, de zorg voor een familielid, of het bezoek aan een partner toch naar het buitenland moeten.’