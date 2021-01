Michaël R. Roskam regisseert serie voor Apple

De Belgische regisseur Michaël R. Roskam werkt aan een zesdelige miniserie voor Apple Tv+, zo meldt ‘Deadline’.

Apple Tv+ bereidt de ­korte serie In with the devil voor, gebaseerd op de memoires van James Keene. Die sloot in de gevangenis een deal om een medegevangene twee moorden te laten bekennen. Michaël R. Roskam zou voor de regie instaan, op basis van een script van Dennis ­Lehane die ook zijn Amerikaanse film The drop schreef.

De belangrijkste rollen zijn voor Taron Egerton en Paul Walter Hauser. De eerste speelde Elton John in Rocketman, de tweede schitterde in Richard Jewell van Clint Eastwood.