Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku in de clinch in zinderende stadsderby

In de topschutterslijst staan Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku broederlijk naast elkaar met elk 12 stuks, maar dinsdagavond gingen ze elkaar net niet te lijf. In een tumultueuze kwartfinale van de Italiaanse beker tussen stadsgenoten Inter en AC Milan zou Ibrahimovic onze Rode Duivel een ‘ezel’ genoemd hebben. En dat verdroeg Lukaku niet. Zijn wraak was zoet: Zlatan kreeg nog rood, Lukaku scoorde én won.

Minutenlang ging het door, vlak voor de rust. Romelu Lukaku ging verhaal ging halen bij Zlatan Ibrahimovic, waarop de Zweed iets zei, zijn hoofd boog en net geen kopstoot uitdeelde. De twee spitsen stonden neus aan neus en begonnen aan een verbaal robbertje. Volgens Italiaanse media riep Ibrahimovic daarbij: ‘Ga jouw voodoo doen, jij kleine ezel’. Lukaku leek onder meer te antwoorden: ‘Fuck you en jouw vrouw. Wil je over mijn moeder beginnen?’

Feit is dat Lukaku zich duidelijk beledigd voelde door het verwijt met racistische ondertoon en zijn zelfbeheersing leek te verliezen. Hij bleef maar naar de Zweed roepen. Die diende hem telkens van antwoord, met een brede, cynische glimlach. Het leek alsof ze elkaar uitnodigden om hun geschil buiten het stadion uit te vechten. Ibrahimovic gebaarde bij de rust zelfs ‘Kom maar naar binnen’, waarop Lukaku weer moest worden tegengehouden door ploegmaats van Inter.

Vreemd, aangezien Lukaku en Ibrahimovic nog ploegmaats waren bij Manchester United. Indertijd deelden ze zelfs dezelfde makelaar, de beruchte Mino Raiola. Die bracht Lukaku naar United, ook al wilde de Rode Duivel liever naar Chelsea van Antonio Conte. Volgens ingewijden deed Raiola weinig moeite om te onderhandelen met Chelsea, omdat zijn gage bij Man United vele malen hoger zou liggen. Wat er ook van zij, het leverde de twee kemphanen geel op.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

Goal én rood voor Zlatan

Op dat moment stond het al 0-1 voor AC Milan. Soualiho Meïté, ex-Zulte Waregem, kopte een slecht weggewerkte bal tot bij Ibrahimovic, die de 0-1 via de paal binnen schoot. Dat Lukaku tot dan een moeilijke avond kende, droeg vast ook niet bij tot zijn goed humeur. Zonder echt grote kansen, ging het spel wel voortdurend op en neer, met een hard werkende Alexis Saelemaekers bij competitieleider Milan. Hij zou uiteindelijk pas gewisseld worden vijf minuten voor het einde.

Na de rust bleef Inter de dominante ploeg maar verder dan een geblokt schot van Lukaku kwamen de nerazzurri aanvankelijk niet. Tot zijn eerste gele kaart Ibrahimovic zuur opbrak. Toen hij probeerde mee te verdedigen op Kolarov en die na een vederlicht maar dom tikje neerstortte, werd een tweede gele kaart getrokken. Ibrahimovic vroeg wat de ref bezielde maar aanvaardde zijn rode kaart zonder al te veel misbaar. Misschien was hij blij dat hij de confrontatie met Lukaku uit de weg kon gaan. Feit was dat hij zijn ploeg in nesten werkte.

Want het was onze landgenoot die vervolgens zijn gram haalde. Na VAR-interventie kreeg Inter een strafschop, uitgelokt door Barella. Lukaku vuurde de 1-1 via de lat voorbij Tatarusanu. Een tandeloos Milan sleepte zich naar het slot. De Roemeense invallersdoelman Tatarusanu hield Lukaku in de negentigste minuut nog van de winnende treffer maar op een prinsheerlijke vrije trap van invaller Eriksen in de 97ste minuut was hij kansloos. Inter stoot door naar de halve finales. En een nieuwe vete is geboren.

