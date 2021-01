Ex-wereldkampioen veldrijden Zdenek Stybar is een onverwachte deelnemer aan het komende WK in Oostende – hij reed dit seizoen nog geen veldrit. ‘Ik droom van de derde plaats, maar het zal vooral een droom zijn.’

Waarom wilde je na een seizoen zonder één enkele cross toch het WK rijden?

‘Alles is een beetje samengekomen. De stage in Portugal met de ploeg is weggevallen, waardoor ik nu in Belgi ...