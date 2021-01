Aantal overlijdens opnieuw in stijgende lijn

Niet alleen het aantal besmettingen met het coronavirus en de ziekenhuisopnames blijven toenemen, maar ook het aantal overlijdens stijgt opnieuw. Dat blijkt woensdagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 17 tot 23 januari stierven gemiddeld 53,4 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een stijging van 5,1 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 20.879 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Tussen 20 en 26 januari zijn gemiddeld 130 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 5 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Er liggen nu 1.932 patiënten in het ziekenhuis, een lichte daling van 1 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt ook met 1 procent tot 323.

Ook het aantal besmetting blijft stijgen. Tussen 17 en 23 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.148 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 8 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 696.642 mensen besmet met het virus.

Er worden dagelijks zo’n 43,400 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, is afgenomen tot 5,6 procent.

Het reproductiegetal komt opnieuw dichter bij 1 en bedraagt momenteel 1,01 . Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet.

In totaal hebben al 212.618 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Dat is 2,31 procent van de volwassen bevolking. 683 mensen kregen ook al hun tweede dosis.