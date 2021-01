Opnieuw onlusten in Nederland, maar rustiger dan vorige nachten

In Nederland kwamen er dinsdagavond voor de vierde keer op rij opnieuw mensen op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De politie gaf de relschoppers deze keer echter niet veel ruimte waardoor het relatief rustig bleef bij onze noorderburen. In enkele steden kwamen fanatieke voetbalfans op straat om hun stad ‘te beschermen tegen rellen’.

Rotterdam

Ook dinsdag waren er volgens de politie oproepen op sociale media tot rellen en plunderen. De focus lag daarbij vooral op havenstad Rotterdam. De politie zegt alles op de voet te hebben gevolgd en had zich voorbereid voor de avond. Door het gesprek aan te gaan, te waarschuwen en waar nodig direct aan te houden, kregen oproerkraaiers weinig ruimte.

Op enkele plaatsen in de stad hebben kleine groepen, voornamelijk jongeren, voor overlast gezorgd. Er zijn 81 mensen aangehouden voor onder andere vernieling, overtreden van de avondklok, samenscholing en geen identiteitsbewijs kunnen tonen. Er raakte niemand gewond en grote ordeverstoringen zijn uitgebleven, meldt de politie.

Het merendeel van de verdachten is aangehouden op Rotterdam-Zuid en komt daar ook vandaan, meldt de politie. Het gaat veelal om jongeren die nog thuis wonen. ‘We wilden vanavond niet weer geconfronteerd worden met buitensporig geweld en plunderingen zoals op maandagavond. Gelukkig heeft forse inzet en snel handelen tot een beheersbare avond geleid’, luidt het.

Amsterdam

Een grote groep jongemannen en jongens heeft volgens de Amsterdamse politie nog korte tijd voor een onrustige situatie gezorgd in de hoofdstad. Ze staken vuurwerk af. De mobiele eenheid die nadrukkelijk aanwezig is, trad kort op door het vormen van een linie, waarna de meeste jongeren afdropen en de rust terugkeerde.

Voetbalsupporters op straat ‘om te beschermen’

In enkele steden vormden supporters van voetbalclubs een front tegen de relschoppers. Ze willen niet dat de rellende jongeren de stad vernielen of winkels plunderen, lieten ze via hun eigen kanalen weten. In onder meer Maastricht, Den Bosch, Eindhoven en ook Breda kwamen ze hiervoor op straat.

Het bleef vrij rustig, hoewel dat voor een escalerende situatie had kunnen zorgen en ze hiermee ook de coronamaatregelen overtraden - in Nederland mag je maar in groepen van twee op straat. In veel steden gedoogde de politie de opkomst van supporters, al benadrukte deze dat ze de supporters niet heeft gevraagd om te komen helpen. Ze voegden daar aan toe dat ze sentiment wel kunnen waarderen. Op voorhand werd de supporters gevraagd de avondklok, die om 21 uur ingaat in Nederland, te respecteren.

In Den Bosch, waar de relschoppers gisteren onder meer een ziekenhuis viseerden, verdedigden groepen supporters winkelcentrum De Rompert. Ongeregeldheden bleven uit.

M-side Denbosch supporters ter verdediging van hun stad pic.twitter.com/CfPitElXzN — INDIAAN (@indiaan1908) January 26, 2021

Vlak over de Belgische grens in Maastricht liepen vele honderden supporters van MVV dan weer demonstratief van het station naar het Vrijthof, in een gemoedelijke en rustig sfeer.

De supporters van MVV beschermen vanavond de binnenstad van Maastricht vanwege mogelijke rellen. Een grote groep supporters is op de been om relschoppers te weren. Respect!



??: @fppsmeets pic.twitter.com/i8e53EHXQl — Awaydays NL (@AwaydaysNL) January 26, 2021

En in Eindhoven roerden fans van PSV zich en werd het Philips Stadion bewaakt.

In het centrum van Breda werd de aanwezigheid van de voetbalsupporters minder gewaardeerd, aldus Omroep Brabant. De politie wist aanvankelijk niet wat met hen te doen en dreven de NAC-supporters bij elkaar. Uiteindelijk droegen ze hen naar huis te gaan, wat sommige NAC-fans niet konden appreciëren. Een groot deel gaf geen gehoord aan de vraag en er werden in de stad uiteindelijk meerdere aanhoudingen verricht.

De fanatieke supporters van NAC willen vanavond hun stad Breda beschermen, maar zijn voorlopig door de politiie ingesloten. ‘We gaan kijken wat we met jullie doen’, zegt die. #breda pic.twitter.com/iemzQ5ULXw — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) January 26, 2021