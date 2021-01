Keuzestress bij de kinderen en puzzelwerk voor het jeugdwerk. Vanaf dit weekend is nog maar één hobby per week toegestaan en moet alles in bubbels van tien, als de voorbij­gestoken federale regering tenminste niet op de rem staat.

Zwemmen of voetballen? Tekenles of muziekschool? Jeugdbeweging of turnen? Kinderen met meerdere hobby’s staan vanaf dit weekend voor moeilijke keuzes. De verschillende deelstaten bereikten dinsdagavond ...