Relatief rustig Nederlandse steden: slechts enkele arrestaties

Na de zware rellen van de voorbije dagen is het in de Nederlandse stadscentra dinsdag relatief rustig gebleven bij het ingaan van de avondklok. Op sommige plaatsen in Rotterdam en Amsterdam troepten wel weer mensen samen, maar de politie greep kordaat in.

Volgens Nu.nl moest de politie eerst ingrijpen in Gouda. Daar zijn elf mensen ingerekend omdat ze van plan zouden zijn geweest om relletjes uit te lokken. In Rotterdam kwam de politie in actie tegen mensen die ondanks het samenscholingsverbod toch samentroepten. Daar is sprake van 17 arrestaties.

In de Amsterdamse wijk Osdorp ging het er wel steviger aan toe. Daar werd de politie opnieuw bekogeld met vuurwerkbommen. De politie zou met honden de groep proberen aan te pakken.

• Burgemeester Rotterdam tegen relschoppers: ‘Voelt het goed?’

Ook in steden als Doetinchem en Breda hingen nog veel mensen rond op het moment dat de avondklok is ingegaan. Maar na aanmaningen van de politie gingen de aanwezigen daar huiswaarts, aldus De Telegraaf.

Voetbalsupporters

In Breda en Den Bosch waren er ook een grote groep mensen opgedaagd ‘om de politie bij te staan’. Het gaat wellicht om leden van de harde supporterskern van de lokale voetbalploegen. De ordediensten benadrukten niet om de steun gevraagd te hebben, en liet de voetbalfans vertrekken.

Een groep supporters van Den Bosch had op voorhand al laten weten paraat te staan. ‘Even voor de gastjes die denken er vanavond weer een puinhoop van te maken, dat gaat ‘m niet worden! Jullie zijn gewaarschuwd’, klonk het op sociale media. ‘Blijf met je poten van onze mooie stad en winkels af en helemaal van het ziekenhuis.’

De NAC-supporters in de binnenstad zijn op zeer dringend verzoek van de politie rustig naar huis gegaan. Tot onbegrip van sommigen: ‘We komen toch alleen maar helpen.’ #breda pic.twitter.com/b0jeS8DMGp — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) January 26, 2021

Noodbevel

Meerdere Nederlandse steden hebben dinsdagavond een zogenaamd noodbevel afgekondigd, dat is een maatregel waarmee de burgemeesters harden kunnen optreden tegen protesten. Het gaat onder meer om Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda.

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht deed dit vanwege serieuze signalen dat ook in Maastricht ongeregeldheden plaats zouden vinden. ‘Dat tolereren we niet. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit zijn puur relschoppers die uit zijn op vernielen en geweld.’ De stad is ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie zonder directe aanleiding mensen kan fouilleren.

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, vaardigde een noodbevel uit voor twee specifieke buurten. Dit omdat groepen jongeren samenschoolden in die directe omgeving. Leiden grijpt in een bepaalde buurt in, omdat er op sociale media oproepen tot rellen circuleerden.