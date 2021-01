Nieuw-Zeeland sluit grenzen ‘voor de rest van het jaar’

‘Pas als de hele wereld weer normaal is’ zal Nieuw-Zeeland niet-essentiële reizen door buitenlanders toelaten.

Nieuw-Zeeland, een van de landen die al de vorige lente de coronacurve kon verpletteren (DS 28 april 2020), zal zijn grenzen waarschijnlijk nog een jaar gesloten houden. Dat heeft premier Jacinda Ardern ­bekendgemaakt.

Nieuw-Zeeland spoorde ­onlangs welgeteld één lokaal geval van covid-19 op, maar ­Ardern denkt er niet aan het grensbeleid te herzien. Volgens haar zal er in 2021 waarschijnlijk geen niet-essentiële mobiliteit naar Nieuw-Zeeland mogelijk zijn. ‘Dat kan pas als de situatie in heel de wereld weer wat normaler is of onze hele bevolking ingeënt is. Er zijn nog te veel risico’s en de on­zekerheid over de vaccins is te groot’, zei ze. Volgens Ardern moet het eerst zeker zijn dat gevaccineerden covid-19 niet kunnen doorgeven, vooraleer internationaal reizen weer wordt toegelaten.

Nieuw-Zeeland geeft alleen visa aan reizigers met ‘zeer dwingende redenen’. Het gaat om mensen met een lokale partner, medisch personeel en bemanningen van schepen die nergens anders kunnen aanmeren. Zelfs buitenlanders die vroeger in Nieuw-Zeeland hebben gewerkt, moeten een waslijst aan documenten indienen om hun reis te verantwoorden. Wie aankomt gaat 14 dagen in een strenge quarantaine.

Doorheen de crisis aarzelde Ardern nooit om slecht nieuws te brengen, zoals toen ze kinderen waarschuwde dat de paashaas hen ‘moeilijk zou kunnen vinden’. Desondanks was ze nooit zo populair als nu.