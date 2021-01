Tiener die om het leven kwam bij ongeval, zat zelf achter het stuur

De 16-jarige jongeman die zondagochtend om het leven kwam bij een verkeersongeval in Bertem, zat achter het stuur van de verongelukte wagen. Dat meldt het Leuvense parket op basis van de vaststellingen van de verkeersdeskundige.

Het ongeval gebeurde zondagochtend omstreeks 6 uur, in Boskee, een gehucht bij de Vlaams-Brabantse gemeente Bertem. In een licht hellende bocht verloor de bestuurder de controle over het stuur, waarna de wagen het verhoogde fietspad raakte en tegen een boom botste.

De 16-jarige bestuurder overleefde de klap niet. Zijn twee passagiers, twee jongeren van 16 en 17, raakten zwaargewond maar verkeerden niet in levensgevaar.

Volgens de verkeersdeskundige reed de wagen veel te snel, vermoedelijk 100 km/u, terwijl er op de plaats van het ongeval slechts 50 km/u mag gereden worden.