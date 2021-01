G7 zet druk op Rusland om aanhangers Navalni vrij te laten

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen vragen Rusland om de aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalni die zaterdag zijn opgepakt meteen vrij te laten. Het gaat om zo’n 3.900 mensen. Ze vragen ook de vrijlating van Navalni zelf, en de journalisten die tijdens de protesten zijn opgepakt.

‘Rusland is gebonden aan nationale en internationale verplichtingen om de rechten van de mens te respecteren’, zo staat in een verklaring van de overleggroep die bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De arrestatie van Navalni anderhalve week geleden is volgens de G7 politiek gemotiveerd. ‘Het is een verachtelijke daad. Hij moet direct en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.’

In Rusland werd afgelopen weekend over het hele land gedemonstreerd tegen de regering en voor het vrijlaten van Navalni. De politie greep hard in. Aanhangers van Navalny hebben opgeroepen tot nieuwe protesten komend weekeinde.