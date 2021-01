Ikea gaat ook stoelpoten verkopen

Ikea overweegt om ook onderdelen van meubelstukken te gaan ­verkopen. Op die manier hoeft bij een defect niet het hele meubel vervangen te worden. De Zweedse keten wil op die manier de ­duurzaamheid van haar producten verhogen.

Momenteel biedt Ikea al kleine onderdelen zoals schroeven aan. Die worden gratis ter beschikking gesteld. Daar zouden ook stoel­poten, armleuningen of kast­planken bijkomen, zo kondigde de duurzaamheidsverantwoordelijke Lena Pripp-Kovac aan in de Financial Times. Het project zit momenteel nog in een testfase.

Ikea wil af van het idee dat de winkels wegwerpproducten verkopen. In 2030 wil het bedrijf ­volledig circulair zijn en klimaatpositief. Dat betekent dat het meer CO2 aan de atmosfeer ­onttrekt dan het eraan toevoegt.

De Zweden hebben zich voorgenomen om tegen 2025 voor de bezorging van hun meubels uitsluitend elektrische voertuigen te gebruiken. Aan het eind van dit decennium wil Ikea alleen maar hernieuwbare energie gebruiken in de volledige productieketen. De doelstelling om in 2020 alleen gecertificeerd of gerecycleerd hout te gebruiken, heeft de ­meubelreus intussen gehaald.