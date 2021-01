‘Week van de Belgische muziek’ palmt VRT in

Van 8 tot 14 februari zullen tv en radio in het teken staan van Belpop. Met ‘De week van de Belgische muziek’ steken de VRT en Vi.be de muzieksector een hart onder de riem.

Over het hele land worden initiatieven opgestart ter ondersteuning van de muzieksector die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Zo zullen concertzalen als AB en Bozar in hun archief duiken voor livestreams van concerten. Ook scholen, gemeenschapscentra en bibliotheken zullen de aandacht vestigen op Belgische artiesten.

De VRT trekt alle registers open. Op Eén presenteert Bart Peeters twee muziekshows waarin artiesten gekoppeld worden aan een idool of een bevriende collega. Blokken zal de muziekvraag elke dag aan vaderlands talent wijden, terwijl Jeroen Meus zijn Dagelijkse kost zal bereiden met een begeleidingsband. Radiozenders als MNM en Radio 1 zenden een Belpop-top 100 uit, en Canvas haalt enkele recente Toots-sessies van onder het stof.

Ook enkele niches slaan de handen in elkaar, met de jazzmarathon #UnitedWeJazz, de Belgium World Music Night en de allereerste Folk Awards. Die worden op 11 februari in de Gentse Handelsbeurs uitgereikt.