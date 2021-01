Opstart tuchtprocedure tegen agenten betrokken bij zaak-Chovanec laat op zich wachten

Het kan nog even duren vooraleer er tuchtprocedures worden opgestart tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Jozef Chovanec. Dat heeft commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker dinsdag gezegd in de Kamer. Justitie zal zich wellicht eerst uitspreken over de omstandigheden van het overlijden van de Slovaakse zakenman na een politie-interventie op de luchthaven van Charleroi, nu bijna drie jaar geleden.

Jozef Chovanec stierf in februari 2018 in een ziekenhuis, na een gespierde politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Afgelopen zomer, ruim twee jaar na de feiten, lekten videobeelden van de interventie uit. Daarop is te zien hoe de 38-jarige man in bedwang gehouden wordt door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en een van hen zelfs een Hitlergroet maakt.

• In de gangen werden grapjes gemaakt over die Hitlergroet

Artikel 56 in het tuchtstatuut voor politieambtenaren laat toe dat de verjaring van de feiten wordt opgeschort totdat een rechter een juridische uitspraak heeft gedaan in een zaak, op voorwaarde dat het gaat om feiten die aan een gerechtelijk onderzoek zijn onderworpen. De tuchtrechtelijke autoriteit, in veel gevallen de directeur operaties van de administratieve politie, kan eventuele tuchtsancties dus uitstellen tot er een vonnis is.

Dat zou in de zaak-Chovanec ook gebeuren, zei directeur-generaal De Mesmaeker dinsdag tijdens een hoorzitting in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. ‘Volgens mijn informatie zou de directeur dat artikel willen aangrijpen omdat het gerechtelijk onderzoek nog loopt en omdat er op 9 en 11 februari nog een reconstructie van de feiten is gepland.’ De eigenlijke beslissing zou dan in de loop van februari vallen.

In totaal zijn zestien agenten betrokken in de zaak. Het gaat om de agenten die tussenkwamen op het tarmac in Charleroi en zij die in de politiecel aanwezig waren. Op dit moment is er enkel een tuchtonderzoek gaande naar de agente die een Hitlergroet maakte. Zij is voorlopig geschorst.

De Mesmaeker verklaarde in de Kamer geen voorstander te zijn van de huidige tuchtwet, die ‘veel te ingewikkeld is en veel simpeler kan’. De commissaris-generaal is voorstander van een herziening, zei hij.