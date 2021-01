Akkoord over buitenschoolse activiteiten: kinderen mogen één hobby uitoefenen in groepjes van tien

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen mogen alleen nog doorgaan in groepjes van maximaal 10 kinderen. Voor jongeren van tussen de 12 en 18 jaar mag dat alleen in open lucht. Bovendien moeten kinderen één hobby kiezen. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).

De verschillende ministers van jeugd en sport van de gewestelijke regeringen zijn het deze namiddag eens geraakt over een de voorschriften voor de buitenschoolse activiteiten. Voor kinderen onder de twaalf jaar komt het neer op een verstrenging, voor oudere kinderen een versoepeling. Het onderlinge akkoord moet donderdag wel nog bekrachtigd worden tijdens een overleg met premier De Croo. Het voorstel is al doorgenomen met virologen.

Dalle zegt in het VRT-journaal dat de huidige groepen van 50 kinderen jonger dan 12 voor virologen veel te groot is. ‘Bij groepen tot 10 kinderen kun je er voor zorgen dat alles veilig verloopt’, zegt hij. Voor de krokusvakantie geldt wel een uitzondering. ‘Omdat veel kinderen en ouders daar al op rekenen’ mogen er dan wel nog groepen van maximaal 25 jonge kinderen binnen samenkomen.

Voor kinderen van tussen de 12 en 18 is het weer toegestaan om in groep buitenactiviteiten te doen. ‘Dat is een nieuw perspectief, want dat kon sinds eind oktober niet meer’, aldus Dalle.

Een bijkomende voorwaarde is wel dat de kinderen één hobby uitkiezen. ‘Virologen hebben aangegeven dat de combinatie van verschillende activiteiten niet meer te verantwoorden is’. Echt daarop controleren is niet mogelijk, geeft Dalle toe. Hij vraagt dat ouders met hun kind bespreken welke hobby ze de komende weken blijven uitoefenen. ‘We rekenen op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van de ouders’, zegt de minister.

Het voorstel wordt wellicht donderdag bekrachtigd, en zou dan dit weekend al van toepassing zijn voor bijvoorbeeld de jeugdverenigingen. Dalle beseft dat het niet voor alle organisaties mogelijk zal zijn om in die kleine groepen samen te komen. ‘Maar er zijn tienduizenden vrijwilligers, we rekenen net als vorige zomer op hun creativiteit’.

De bedoeling van de beperkingen is om de verspreiding van het virus onder jongeren tegen te gaan. Op die manier hoopt de overheid een sluiting van de scholen te kunnen voorkomen.