Raadkamer gelast vrijlating onder voorwaarden van Fornieri

De raadkamer van Luik heeft de vrijlating onder voorwaarden gelast van François Fornieri. Dat hebben zijn advocaten in een persbericht bekendgemaakt.

François Fornieri, ceo van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra, werd donderdagavond na twee dagen verhoor aangehouden in het kader van het dossier-Nethys. Hij wordt verdacht van verduistering, gepleegd door een persoon in een openbaar ambt, en van misbruik van vennootschapsgoederen. De Luikse zakenman is de voormalige voorzitter van het vergoedingscomité van de Luikse intercommunale Nethys.

Het parket heeft 24 uur om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer, stippen zijn advocaten aan.

Ook de advocaten van Pierre Meyers hebben de voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt gevraagd. ‘Wij geloven oprecht dat er zowel voor Fornieri als voor Meyers geen sprake is van betrokkenheid bij een strafbaar feit’, zo verklaarde Philippe Culot, de advocaat van Fornieri. ‘Er is geen absolute noodzaak om deze twee mensen in voorlopige hechtenis te houden.’

In totaal zijn zes mensen in beschuldiging gesteld in het dossier. Vier van hen werden aangehouden: naast Fornieri en Meyers gaat het om Stéphane Moreau en Pol Heyse.

Alles draait om een miljoenenconstructie die de voormalige bestuurders opzetten bij Nethys, toen Fornieri er voorzitter van het remuneratiecomité was. Nadat het schandaal rond Nethys en Publifin was losgebarsten in 2017, daverde de Waalse politiek op haar grondvesten. Toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) besloot om een loonplafond in te voeren van 245.000 euro bij intercommunales.

