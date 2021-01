Jeholet over aanpak coronavirus: ‘Noorden kan ons niet altijd opleggen wat we in het zuiden gaan doen’

Minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) vindt dat Frank Vandenbroucke te ‘alarmerend’ is over de aanpak van de coronacrisis. ‘Ze kunnen ons in het noorden van het land niet altijd opleggen wat we in het zuiden gaan doen’, zegt hij op Bel RTL.

De directe aanleiding voor zijn uitspraak is de discussie over de rol van de scholen. Jeholet uitte nadrukkelijk zijn ongenoegen over het optreden van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. ‘Ik doe een beroep op de koelbloedigheid, ook op die van de minister van Volksgezondheid. Hij was alarmerend, angstopwekkend zondag. Hij beseft niet welke paniek hij veroorzaakt’, aldus Jeholet, verwijzend naar de uitspraken van Vandenbroucke over de rol van scholen bij besmetting.

Jeholet roept samen met minister van Jeugd, Sport en Hoger Onderwijs Valérie Glatigny op om niet te panikeren. Hun boodschap is duidelijk: het is nu niet het moment om het schoolbezoek verder te beperken, en we zouden zelfs moeten overwegen om in de toekomst bepaalde activiteiten te hervatten, zeiden ze dinsdagochtend op de radio.

Hij verdedigt dan ook de beslissing om, in tegenstelling tot Vlaanderen, geen ’afkoelingsweek’ in te lassen in de week voor de krokusvakantie. ‘Momenteel zijn de experts erover eens dat het sluiten van scholen de allerlaatste maatregel is. Virologen verzekeren dat de scholen tot op heden niet de drijvende kracht achter de epidemie zijn’. Maar als blijkt dat het nodig is, is hij wel bereid bijkomende maatregelen te nemen, klinkt het.

Jeholet zegt niet van plan te zijn om zomaar dezelfde lijn te volgen als Vlaanderen. ‘Ze kunnen ons in het noorden van het land niet altijd opleggen wat we in het zuiden gaan doen(...) Nee, de Franstaligen staan niet onder druk,’ klonk het op Bel RTL.

Hetzelfde verhaal bij minister van Jeugd, Sport en Hoger Onderwijs Valérie Glatigny, geïnterviewd op La Première (RTBF). Net als de minister-president richt ze zich op de noodzaak om jongeren ‘perspectief te bieden’. ‘Ik denk dat extreme voorzichtigheid kan leiden tot het opofferen van jonge mensen, en dat de maatregelen die we nemen uiteindelijk veel dramatischer gevolgen kunnen hebben dan het kwaad dat ze geacht worden te bestrijden’, aldus Glatigny.

De krant Le Soir informeerde naar aanleiding van het verschil in visie bij een reeks ministers uit de Franstalige regering. De teneur daarbij was dat het nog maar gaat om 6 sluitingen bij in totaal 2.500 scholen. Van paniek is er in de Franstalige gemeenschapsregering dus geen sprake, concludeert de krant.

Donderdag vindt een ontmoeting plaats tussen federale ministers en deelstaten over de jeugd;