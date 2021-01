Bestuurder omgekomen bij verkeersongeval op E40 in Everberg

Op de E40 tussen Brussel en Leuven is dinsdagmiddag een 70-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket.

De man zat achter het stuur van een voertuig dat op de rechterrijstrook om een nog onduidelijke reden op zijn voorganger inreed en vervolgens in de berm terechtkwam.

De bestuurder overleefde die klap niet. Zijn passagier werd door de brandweer bevrijd en raakte lichtgewond. De inzittenden van het aangereden voertuig bleven ongedeerd.

Het Leuvense parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Vermoed wordt dat de 70-jarige man onwel geworden is en daardoor de controle over het stuur is verloren.