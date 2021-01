Grace Tame (26) werd uitgeroepen tot ‘Australiër van het jaar 2021’, omwille van haar inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik. Ze was zelf ook slachtoffer, maar kon daar wettelijk gezien niet over getuigen. Daar legde ze zich niet bij neer, en het Tasmaanse hooggerechtshof gaf haar gelijk.

De Australische premier Scott Morrison reikte haar de award uit in de hoofdstad Canberra. Het was een emotionele Tame die het woord nam en zei: ‘Aan alle minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik: deze award is voor ons.’ Tame nam geen blad voor de mond, en sprak over haar eigen vreselijke ervaring. ‘Ik werd ontmaagd door een pedofiel’, zei ze. ‘Ik was 15 jaar oud, had anorexia, en hij was 58 en mijn leerkracht.’

De leerkracht benaderde haar maandenlang, en toen hij haar in zijn macht had, misbruikte hij haar bijna dagelijks. ‘Voor school, na school, in mijn uniform, op de grond’, zei ze.

‘Ik herinner mij dat hij zei: “Vertel dit aan niemand en maak geen geluid.” Wel, hoor mij nu’, getuigde Tame op de awardshow. ‘Ik gebruik mijn stem in een dialoog vol stemmen die niet meer zullen zwijgen.’

Wet

Wettelijk gezien mocht Tame niet publiekelijk getuigen over haar eigen ervaringen, omdat er een oude wet van kracht was in Tasmanië, een deelstaat van Australië. Het oorspronkelijke doel van die wet was om de identiteit van de slachtoffers geheim te houden en te beschermen, maar volgens Tame legde die slachtoffers vooral het zwijgen op. ‘Die wet hield geen rekening met slachtoffers die wél naar buiten willen komen met hun verhaal’, vond ze.

De verkrachter kreeg twee jaar en tien maanden cel in 2011, maar werd na negentien maanden vrijgelaten op borg. Na zijn vrijlating pochte hij op sociale media over het misbruik en noemde zijn daden ‘geweldig’, en vond dat ‘vrouwen hun verleidingskunsten niet moeten gebruiken om mannen te versieren en vervolgens hun leven te verpesten.’ Hij deed een interview, waarna Tame zich wilde verdedigen, maar op de wet botste.

Na een gevecht van twee jaar en een rekening van 10.000 Australische dollar voor haar advocaten, kreeg ze gelijk van het Tasmaanse hooggerechtshof. Ze kreeg een uitzondering op de wet, zo werd Grace het eerste officiële slachtoffer van kindermisbruik in Tasmanië. Ze bleef doorvechten om de wet volledig af te schaffen. In april 2020 werd 194K van de Tasmaanse ‘Evidence Act 2001’ aangepast, waardoor alle slachtoffers nu wel over hun ervaringen kunnen praten, als ze dat willen.

In de toekomst wil Tame zich blijven inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik, ze legt vooral de nadruk op het vermijden van misbruik door de signalen vroegtijdig te herkennen.