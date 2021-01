‘Grens oversteken tijdens wandeling in grensgebied niet streng aangepakt’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat wandelaars of fietsers die tijdens een wandeling even de grens oversteken met Nederland niet streng aangepakt zullen worden. Nederlanders die niet in de grensstreek wonen en bewust in België komen wandelen zijn wel in fout.

‘Wandelaars, lopers of fietsers uit de grensregio die tijdens hun tocht in het grensgebied, zoals in de Kalmthoutse Heide, de grens zouden oversteken voor een stukje van hun tocht, zullen door de politiediensten niet worden geviseerd. We blijven menselijk en gaan geen heksenjacht organiseren op wandelaars, lopers of fietsers’, nuanceert Sofie Demeyer, woordvoerster van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de eerdere communicatie.

‘Maar Nederlanders die niet in de grensstreek wonen en speciaal de grens oversteken om in een Belgisch natuurdomein te komen wandelen, zijn een andere zaak. Dat willen we vermijden, we willen zo weinig mogelijk bewegingen van mensen over de grenzen heen, met als bedoeling het virus af te remmen’, zegt Sofie Demeyer. ‘De gezonde gewoontes van mensen aan onze grenzen willen we niet afremmen. Als hun wekelijkse wandel-, jogging-, fiets- of mountainbiketocht de grens overgaat, is dat - als ze in het bezit zijn van verklaring op eer - geen probleem.’