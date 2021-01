‘Twee dosissen’ coronavaccin verwerken in bier, en de horeca gebruiken als vaccinatiecentra. Daarvan probeerde Marc Van Ranst de aanwezigen van de wekelijkse markt in Izegem te overtuigen. Uiteraard een grappig bedoelde actie van een lokale brouwer, die er de horeca mee wil steunen. De viroloog verdedigt zijn medewerking: ‘Ik zet me in voor ludieke initiatieven met een doel’.

Van Ranst trok afgelopen zaterdag naar het West-Vlaamse Izegem, de thuisbasis van de brouwerij die achter het filmpje zat. Al tijdens de opnames lieten sommigen op sociale media afkeurend weten dat ze de viroloog er hadden opgemerkt met een cameraploeg. Van Ranst blijft achter het filmpje staan. ‘Wie 24 op 7 belast wordt met de taak zijn stem te lenen aan het brengen van nieuws dat niemand wil horen, kan diezelfde stem ook gebruiken om op bepaalde momenten dat nieuws te brengen, vermomd onder een ludieke noot’, stelt hij bij de publicatie van de campagne.

In het dinsdag vrijgegeven fragment is te zien hoe Van Ranst samen met acteur Sam Louwyck op de markt probeert te overtuigen. Het opzet doet denken aan dat van de vele marktinterviews in De Ideale Wereld. Van Ranst prijst bij nietsvermoedende mensen de inspanningen om het vaccin in een bierflesje te stoppen: ‘Je bereikt er alle leeftijdscategorieën mee’, al moet je zorgen het vaccin op ‘koelkasttemperatuur’ wordt toegediend. Verder oppert hij dat de brouwer ook met buitenlandse partners kan samenwerken. Louwyck geeft nog meer redenen: de horeca kan heropenen, en de overheid kan accijnzen incasseren. De geïnterviewden krijgen een flesje van het lokale biermerk mee.

Aan het einde volgt uiteraard de uitleg: ‘Vaccins in bier? Misschien voor een volgende pandemie. Vaccineer je dit jaar met het echte spuitje, daar help je ook de horeca mee vooruit.’ Het is omwille van die boodschap dat Van Ranst zich ‘vrijwillig’ achter de campagne heeft geschaard. ‘Ik wil vooral duidelijk maken dat we dit hoe dan ook samen te boven komen, en dat ook een heropening van de horeca niet kan zonder dat we deze lastige periode doorzetten.’ De kritiek laat hij van zich afglijden: ‘Die kritiek krijg ik sowieso, ook als ik m’n deur verlaat om de post uit de brievenbus te halen. Dat hoort nu eenmaal bij de job.’