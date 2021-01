Coronavirus dringt woonzorgcentrum binnen: ‘Pas twee weken na eerste vaccinatie bescherming’

Elf bewoners van woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo hebben het coronavirus opgelopen. De bewoners waren al een eerste keer gevaccineerd, maar het virus kwam het centrum vermoedelijk binnen voor de vaccinatie. ‘Ze zitten in isolatie en alle andere bewoners worden momenteel getest’, klinkt het.

‘Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat een bezoeker van een van de bewoners van het woonzorgcentrum besmet was met het coronavirus’, zegt voorzitter Bieke Verlinden van Zorg Leuven, beheerder van Ter Vlierbeke. ‘We hebben meteen de bewuste bewoner in kamerisolatie geplaatst en een coronatest afgenomen. Zaterdag kregen we bevestiging dat die test positief was. Daarop zijn alle bewoners van de afdeling – een dertigtal – getest. Tien van hen bleken eveneens besmet.’

De bewoners stellen het wel allemaal goed. Eén bewoner heeft lichte koorts, en twee anderen een hoestje. De anderen zijn voorlopig asymptomatisch. Het is nog niet duidelijk om welke variant van het virus het gaat.

Alle bewoners van de afdeling waar de elf besmettingen zich voordeden, zijn in kamerisolatie geplaatst. Intussen zijn voor de zekerheid ook de bewoners van de twee andere afdelingen getest en in afdelingisolatie geplaatst. Ook de bewoners van de assistentiewoningen die gelinkt zijn aan het woonzorgcentrum zijn getest. ‘In principe is er geen uitwisseling van contacten met die assistentiewoningen, maar we willen zeker zijn dat we een volledig beeld krijgen van de verspreiding. We wachten momenteel nog op die uitslag’, aldus Verlinden.

Opvallend is wel dat de bewoners intussen elf dagen geleden hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus kregen, op 15 januari. ‘De bescherming is er pas twee weken na de eerste vaccinatie’, zegt Verlinden. ‘Het virus is vermoedelijk ook al voor of hoogstens één dag na de vaccinatie het centrum binnen gekomen. Het laatste bezoek van de vermoedelijke bron was immers op 16 januari, een dag na de vaccinatie. Maar het enige wat we zeker weten, is dat we dankzij de positieve test van die bezoeker de besmettingen bij ons hebben opgemerkt. Het kan natuurlijk ook zijn dat die het hier zelf heeft opgelopen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen waakzaam blijft en ook de strenge bezoekersregeling nog niet meteen kan geschorst worden na vaccinatie.’