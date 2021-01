Rechter in zaak-E5 Mode tegen BNP Paribas Fortis : ‘We leven niet meer in 1800’

Guido De Croock, voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde, zette de grootbank BNP Paribas Fortis op zijn plaats. ‘We leven niet meer in het jaar 1800 maar in 2021’. Donderdag valt de uitspraak.

De Croock gaf de advocaten van BNP Paribas Fortis een reprimande tijdens de debatten over de toekomst van E5 Mode. Drie bieders probeerden de rechtbank te overtuigen dat ze het beste bod hadden neergelegd.

E5 Mode heeft de rechtbank gevraagd om van een periode van bescherming tegen schuldeisers gebruik te maken te proberen de economische activiteit te redden door de levensvatbare kern toe te vertrouwen aan een bieder. De redenering is dat op die manier een maximum aan jobs kan gered worden.

De advocaten van BNP Paribas Fortis hielden de rechtbank echter voor dat de rechtbank moest beslissen op basis van de prijs. Dat betekende dat het bod van de textielfamilie De Sutter, die als enige probeert het hele bedrijf te redden en het in Vlaamse handen te houden, volgens de bank moest verworpen worden.

Tewerkstelling

Maar voorzitter De Croock wees er fijntjes op dat er naast geld ook zoiets was als sociaal en maatschappelijk belang. ‘We leven niet meer in het jaar 1800 maar wel in 2021. Over de kwestie geld versus maatschappelijk belang kan men een boek schrijven. U als bank bent toch ook gered met belastinggeld. U heeft ook maatschappelijke verantwoordelijkheid’, zei De Croock. Benoît Allemeersch, vennoot van Quinz, vond dit een ‘interessant thema die evenwel niet in de betrokken wetgeving stond’.

De uitspraak van De Croock kwam er nadat een groot stuk van de voormiddag verschillende advocaten een heel lang debat hadden opgezet over de biedprijs. Ilse Van de Mierop, een van de advocaten van de textielfamilie De Sutter, had erop gewezen dat de filosofie van de wetgeving precies is om via een overdracht de bedrijfsactiviteit te redden.

Erg verschillende biedingen

De Croock zei tegen BNP Paribas Fortis dat als men puur naar het voorwerp keek, los van de prijs, de drie biedingen maar moeilijk vergelijkbaar waren. De textielfamilie De Sutter biedt op het geheel en zet in op 92 procent van de jobs. Colruyt zou graag 16 winkels van de 53 winkels binnenhalen om er meestal ZEB-kledingzaken van te maken terwijl een Singaporees aasgierfonds op 27 winkels biedt en maar 100 van de 460 jobs wil doorstarten. Colruyt maakt zich sterk voor 20 jobs maar belooft zijn uiterste best te doen om zo veel mogelijk werknemers van E5 Mode aan een nieuwe job bij Colruyt Group te helpen.

In het bod van De Sutter is E5 Mode gered en komt er geen faillissement. In de twee andere biedingen wordt maar een deel gered en bezwijkt de oude vennootschap onder het sociaal passief van de vele ontslagen.

De Croock bewees op de zitting dat hij al 30 jaar met insolventies te maken heeft en maakte het wel elke advocaat lastig. En zelfs de gerechtsmandatarissen, aangevoerd door Jef Dauwe, kregen tussen de regels te horen dat het feit dat ze de drie biedingen als gelijkwaardige hadden bestempeld niet zomaar verdedigbaar was. De Croock zag ook de meerwaarde niet in om te opteren voor het faillissement.

Koppeling

Er was ook wat te doen tijdens de pleidooien of het bod van Colruyt en de Singaporezen (via het Deense BTX) nu samen moest beoordeeld worden. Volgens Dominique De Marez, advocaat van E5 Mode, waren de regels na de match gewijzigd maar dat werd zowel vanuit Colruyt als door BTX tegengesproken.

De huidige eigenaar van E5 Mode, Fréderic Helderweirt, voor wie het een definitief afscheid is, zei dat het bedrijf deze vorm van reorganisatie had gekozen om zo veel mogelijk jobs te redden. De rechtbank verlengde gisteren de periode van bescherming tegen schuldeisers voor E5 Mode met 15 dagen.