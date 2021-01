Vrijgesproken agente die racistische boodschappen schreeuwde, bedreigd op sociale media

Er circuleren bedreigingen tegen de agente die in een filmpje racistische beledigingen uitte tegen buurtbewoners van de Brusselse wijk Kuregem. Ze werd vorige week op basis van procedurefouten vrijgesproken. Het parket overweegt dat dossier te heropenen.

De toenmalige korpschef van de zone Brussel-Zuid heeft eind 2018 twee van zijn agenten geschorst nadat een video was opgedoken waarin ze racistische en homofobe boodschappen schreeuwden naar burgers. Het duo werkte bij de hondenbrigade en reed met loeiharde technomuziek door de wijk Kuregem. De agenten riepen onder meer ‘makakken’ en ‘putain, bende janetten’.

Beide agenten werd geschorst en kregen eenmalig een kwart minder loon. Later kreeg bestuurster Cindy B. definitief een salarisvermindering als tuchtstraf. De Raad van State maakte die straf vorige week ongedaan. De termijn waarin de straf had moeten worden uitgesproken, werd met drie dagen overschreden.

Voor de politiezone is de tuchtzaak daarmee afgelopen, maar het parket overweegt de zaak te heropenen.

Bescherming

Sinds de vrijspraak wordt op sociale media heel wat persoonlijke informatie over Cindy B. gedeeld. Er circuleren foto’s van haar identiteitskaart, bankkaart en politiekaart. De foto’s die sinds vorige week online circuleren, verwijzen allemaal naar de racistische video die uitlekte. Ook printscreens van haar Facebookprofiel en een familiefoto doen de ronde op het internet.

Volgens Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure loopt er in het korps van de zone Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis) een onderzoek naar bedreigingen tegen de agente. Dat is in handen van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Op basis van evaluaties gaat het Crisiscentrum na of de geviseerde politievrouw bescherming nodig heeft.

Het Crisiscentrum gaat niet in op individuele dossiers als beschermingsmaatregel. De politiezone wil niet meer over de zaak communiceren.

