Patro Eisden en 46 spelers stellen voetbalbond in gebrek voor stopzetten competities

Patro Eisden Maasmechelen uit de eerste nationale alsook 46 betaalde voetballers uit de reeks stellen de Belgische Voetbalbond (KBVB) in gebreke, omdat alle competities in het amateurvoetbal worden geannuleerd door de coronapandemie. Dat heeft advocaat Walter Van Steenbrugge, die het mandaat heeft gekregen om de KBVB te dagvaarden, maandagavond bevestigd.

De crisiscel hakte maandag unaniem de knoop door om een streep te trekken onder de competities voor mannen en vrouwen in het amateurvoetbal. Gevolg: de klassementen worden geannuleerd, er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers. Een streep door de rekening van een aantal amateurclubs in eerste nationale, die hun zinnen hadden gezet op de promotie naar 1B. Patro Eisden gaf het mandaat aan advocaat Walter Van Steenbrugge om de KBVB in gebreke te stellen.

De Limburgse club hekelt de ongelijke behandeling tussen 1A en 1B enerzijds, en de rest van het Belgisch voetbal. Volgens advocaat Van Steenbrugge worden de clubs uit eerste nationale gediscrimineerd, omdat ook zij een aantal profvoetballers onder contract hebben om te voldoen aan de licentievoorwaarden van de KBVB. En dus, vindt onder meer Patro, kunnen de ploegen uit eerste amateur bezwaarlijk als ‘amateurploegen’ worden beschouwd. Doordat er geen competities kunnen plaatsvinden, ontneemt de KBVB de betaalde sportbeoefenaars bovendien hun recht op arbeid, klinkt het. Van Steenbrugge stapt naar de burgerlijke rechtbank in Brussel.

Bovenop een schadevergoeding eist Patro Eisden de mogelijkheid om nog een minicompetitie af te werken om zo zijn kans op promotie naar 1B te gaan. In zo’n promotieronde zouden ook RFC Luik, Dender, Tienen en nog wat andere clubs uit eerste nationale interesse tonen. Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben die optie al besproken, maar kwamen tot de conclusie dat zo’n minicompetitie juridisch moeilijk haalbaar is.