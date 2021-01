Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft ontslag genomen

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdag zijn ontslag overhandigd aan president Sergio Mattarella, die hem heeft gevraagd de lopende zaken af te handelen. Dat staat in een verklaring van de president.

President Mattarella ontving vanochtend premier Conte, ‘die het ontslag van zijn regering heeft ingeleverd’. ‘De president zal zijn tijd nemen om te beslissen en heeft de regering verzocht in functie te blijven om de lopende zaken te beheren’, staat in de verklaring.

Doorstart

Italiaanse media schreven eerder dat de Conte hoopt een politieke doorstart te maken. Hij zou een nieuwe coalitie willen vormen zonder verkiezingen te houden. Hij hoopt dat de president hem de opdracht geeft een regering te vormen die brede steun krijgt van het parlement.

Twee weken geleden verliet de splinterpartij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi de coalitie en stortte daarmee de regering in crisis. Conte zocht daarop andere meerderheden in het parlement. Hij overleefde ook twee vertrouwensstemmingen in de Kamer en in de Senaat, in die laatste haalde hij wel geen absolute meerderheid.