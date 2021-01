WK veldrijden in Oostende gaat door

Het WK veldrijden in Oostende tijdens het weekend van 30 januari gaat door. Dat meldt de burgemeester van Oostende Bart Tommelein dinsdag na overleg met Vlaams minister van Sport Ben Weyts, UCI en Belgian Cycling. Wel worden verscherpte maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen.

Na een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in enkele zorginstellingen in Oostende, stond het WK veldrijden ter discussie. Uiteindelijk werd beslist het evenement te laten doorgaan, weliswaar onder verstrengde maatregelen op en rond het parcours. Zo worden aanwezigen onderworpen aan corona-testen. De teststrategie bestaat uit een mix van regelmatige PCR-testen en sneltesten. De strategie werd in overleg met virologen opgesteld en inhoudelijk gecheckt.

Naast de klassieke maatregelen, wordt er gewerkt met functionele bubbels. Zo zijn media, organisatie en renners met hun verzorgers elk een bubbel. Het contact tussen die bubbels wordt tot een absoluut minimum beperkt aan de hand van stromen en looprichtingen. Het aantal aanwezigen werd ook van bij het begin tot een minimum herleid.

Verscherpte maatregelen

Volgens burgemeester Bart Tommelein gaat veiligheid voor. ‘We betreuren natuurlijk dat dit topsportevent geen groot volksfeest wordt. Niet alleen voor de vele supporters die het WK enkel op tv zullen kunnen volgen, maar zeker ook voor onze horeca en handelaars die hierdoor heel wat extra inkomsten missen. Veiligheid is nu een absolute prioriteit. Daarom hebben we de maatregelen ook verscherpt en blijven we nauw opvolgen dat alles veilig verloopt.’

Vlaams minister van Sport Ben Weyts is tevreden over de uitkomst. ‘Er zijn inspanningen geleverd om de internationale veldrittop veilig te kunnen ontvangen in deze hoogst uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Met spijt kunnen de junioren niet deelnemen, maar we verwelkomen graag de beloften (U23-categorie).’

De verschillende wedstrijden zijn verspreid over zaterdag en zondag. Zo komen de Heren U23 en Dames Elite op zaterdag 30 januari aan bod, respectievelijk om 13.30 en 15.10 uur. Zondag 31 januari is het dan de beurt aan de Dames U23 om 13.30 uur. Vanaf 15.10 uur strijden de Heren Elite dan voor de begeerde titel van wereldkampioen.