Inauguratiedichteres Amanda Gorman haalt contract bij IMG Models binnen

Amerikaanse dichteres Amanda Gorman, die vorige week viraal is gegaan vanwege haar voordracht bij de inauguratie van president Joe Biden, heeft een contract getekend bij IMG Models. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

De 22-jarige, geboren in Los Angeles, blijft verder aan de weg timmeren nu ze ook een contract heeft ondertekend bij IMG Models. Als partner van Gorman in de mode- en schoonheidsindustrie zal het internationale modellenbureau zich vooral concentreren op het opbouwen van haar profiel door middel van merkgoedkeuringen en redactionele mogelijkheden. Naast haar contract met IMG Models heeft ze ook een literaire agent, een impresariaat en een entertainmentadvocaat.

Gorman heeft niet alleen met haar sterke woorden indruk achtergelaten, ook met haar outfit heeft ze de modewereld in een mum van tijd veroverd. Na haar optreden werd ze door modevakblad WWD een nieuw stijlicoon genoemd en Vogue meldde dat de opvallende rode hoofdband, die ze tijdens de inhuldiging droeg, nog diezelfde dag was uitverkocht. Naast de accessoires, waaronder een gekooide vogelring en oorbellen, kreeg Gorman ook de fameuze gele Prada-jas van de Amerikaanse televisiepresentatrice Oprah Winfrey cadeau.

De fameuze gele Prada-jas Foto: REUTERS

Met zekerheid kunnen we zeggen dat alle ogen op de nieuwe ster zijn gericht. Dit wordt ook bevestigd op Instagram, want voor de inhuldiging van Biden had de dichteres zo’n 45.000 volgers. Ondertussen zijn dat er 3,1 miljoen.

Als de jongste dichteres ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inauguratie van een Amerikaanse president, heeft ze een indrukwekkende start gemaakt. Haar aanstaande boeken - The Hill We Climb and Other Poems en het kinderboek Change Sings: A Children’s Anthem - schoten dan ook naar de top van de bestsellerlijsten van Amazon.