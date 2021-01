Zwarte abolitioniste Harriet Tubman komt dan toch op briefje van 20 dollar

Het plan om de afbeelding van de zwarte abolitioniste, die in de 19e eeuw vocht tegen de slavernij in Amerika, op de briefjes van twintig dollar te zetten, werd onder president Barack Obama in gang gezet. Donald Trump hield die verandering tegen, maar Joe Biden wil Harriet Tubman nu toch eren op het briefje.

Harriet Tubman, geboren in 1822 als Araminta Ross, was een abolitioniste en politiek activiste. Ze werd geboren in slavernij maar ontsnapte en zette zich in om andere slaven te bevrijden.

Het idee om een vrouw op een dollarbiljet te zetten, werd president Obama 2016 ingefluisterd door de negenjarige Sofia. Na veel discussie werd besloten het briefje van twintig dollar te wijzigen. Nu prijkt de controversiële president Andrew Jackson, die zelf slaven had, sinds 1928 op het biljet.

Alle Amerikanen konden meebeslissen over welke historische figuur deze eer zou moeten krijgen. Een longlist van vijftien kandidaten bevatte namen van kanshebbers als first lady Eleanor Roosevelt, Cherokee-chief Wilma Mankiller, mensenrechtenactiviste Rosa Parks en abolitioniste Harriet Tubman.

Tubman won, en omdat ze ook een felle voorvechter was van het vrouwenkiesrecht, was het de bedoeling om de afbeelding tegen 2020 te wijzigen. Dat jaar markeert de honderdste verjaardag van het 19e amendement, dat het kiesrecht voor vrouwen regelde. Die deadline werd niet gehaald, omdat Trump ervoor koos om de beeltenis van president Jackson te behouden. Hij vond de hele procedure een politiek correcte vertoning.

Biden blaast het plan nu nieuw leven in, liet Jen Psaki, de perschef van het Witte Huis, weten. Tubman zal zo de eerste Afro-Amerikaanse persoonlijkheid worden die in de Verenigde Staten op een bankbiljet verschijnt. ‘Het is belangrijk dat ons geld de geschiedenis en de diversiteit van dit land weerspiegelt’, zei Psaki.

Foto: AFP

Tubman stierf in 1913 op 90-jarige leeftijd, maar wordt nog steeds herinnerd als een van de leiders van de Underground Railroad. Dat was een clandestien netwerk van smokkelroutes in de Verenigde Staten, waarlangs slaven naar de noordelijke staten in de VS konden ontsnappen. Na haar eigen bevrijding zette zich in bij reddingsmissies waarbij minstens 70 slaven werden bevrijd. Op latere leeftijd zette Tubman zich in voor het vrouwenkiesrecht.