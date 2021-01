De Amerikaanse rockband The Flaming Lips heeft het voorbije weekend enkele opvallende concerten gegeven. Net als de bandleden werd ook het publiek ingepakt in opblaasbare ballen om alles coronaproof te laten verlopen. Met bovenstaande opvallende beelden tot gevolg.

Zanger Wayne Coyne (60) liet zich in betere tijden wel vaker over de hoofden van het publiek rollen in zo’n bal. Er kwam wel werk bij kijken: in elk van de honderd zorben pasten maximaal drie mensen, die lucht hadden voor een uur en tien minuten.

Elke bal bevatte een draadloos speakertje, flesjes water, een ventilator, een handdoek en een knop voor wie naar de wc moest. Het duurde twintig minuten voor elke bubbel veilig in zijn bubbel zat, en achteraf moesten de bubbels worden afgedroogd en ontsmet.

The Flaming Lips is al sinds oktober aan het testen hoe ze met hun opblaasbare bubbels toch kunnen blijven optreden.