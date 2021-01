Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité testing en tracing, waarschuwt dat ons land nog niet in de fase zit om de teugels te vieren in de strijd tegen het coronavirus. ‘Daarom is het belangrijk om te weten wie besmet is, het testbeleid helpt daarbij’, zei ze tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Er zijn voldoende tests beschikbaar en de laboratoria hebben grote inspanningen geleverd om de werking te versnellen. ‘Bijna 92 procent van de laboratoria slagen erin om de resultaten binnen de 36 uur aan de patiënt te bezorgen’, zei Moykens. Ze roept dan ook op om snel genoeg de huisarts te contacteren bij symptomen. ‘Nu zitten er twee dagen tussen de opkomst van de eerste symptomen en het contact met de huisarts, we verliezen dus veel tijd om hoogrisicocontacten op te sporen’, waarschuwde ze.

De contacttracing werkt volgens Moykens voldoende efficiënt, zowel op het terrein als in de callcentra. ‘We bereiken 85 procent van de besmette gevallen en 87 procent van de hoogrisicocontacten binnen de 24 uur’, zei ze.

Quarantaine

Wie geen symptomen vertoont, kan er niet gerust op zijn niet ziek of besmettelijk te zijn, herhaalde Moykens. ‘Daarom moeten hoogrisicocontacten en terugkerende reizigers verplicht tien dagen in quarantaine.’ De duur van de isolatie is verlengd tot tien dagen, gezinsleden van een positief geval moeten eveneens in quarantaine.

Het is verplicht om zich tweemaal te laten testen, op de eerste en zevende dag van quarantaine. Wie een negatief resultaat kreeg na de eerst test, moet toch nog tien dagen in quarantaine blijven. ‘Er is een incubatietijd, enkel een negatief resultaat op de zevende dag kan de quarantaine inkorten’, zei Moykens.

Kinderen in de lagere school werden niet beschouwd als hoogrisicocontact, maar door de komst van de meer besmettelijke Britse variant, is dat veranderd. De Britse variant heeft een verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen, dus ook bij kinderen en tieners. ‘Kinderen in de lagere school die in de klas of in de refter naast iemand zaten die besmet was met de Britse variant, worden vanaf nu ook als hoogrisicocontact beschouwd’, zei Moykens.

Vanaf 25 januari gelden nieuwe regels voor testen en quarantaine. Alle informatie over wanneer je je moet laten testen en hoe het zit met isolatie en quarantaine vind je hier.