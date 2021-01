Grindr riskeert boete van bijna 10 miljoen euro voor schending van privacy

De Noorse privacywaakhond wil de populaire dating-app Grindr een boete opleggen van 100 miljoen kronen, zo’n 9.6 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf illegaal gebruikersgegevens doorgegeven aan reclamebureaus.

‘Onze conclusie is dat de inbreuken ernstig zijn’, zegt de Noorse privacywaakhond in een verklaring. Het zou gaan om een recordboete. Het Amerikaanse Grindr, een van de populairste datingsapps voor mensen uit de lgbtq+-gemeenschap, heeft zelf nog niet gereageerd op de boete en krijgt de tijd tot 15 februari om dat te doen.

De Noorse toezichthouder Datatilsynet startte afgelopen jaar een onderzoek naar een aantal populaire datingapplicaties, zoals Grindr, Tinder en OKCupid. Daaruit kwam naar voren dat de apps op grote schaal gevoelige gegevens van gebruikers verkopen aan adverteerders zonder de goedkeuring van de gebruikers.

Grindr verzamelde en deelde gegevens als geslacht, leeftijd, seksuele en politieke voorkeur, locatie, IP-adres, fysieke en mentale gezondheid en aankopen met derden om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden.

‘Het delen van persoonsgegevens op grote schaal kan een risico vormen voor gebruikers die zich bevinden in landen waar homoseksualiteit illegaal is’, aldus de consumentenraad.

Hiv-gegevens gelekt

Het is niet de eerste keer dat Grindr de privacy van zijn gebruikers niet respecteert. In 2018 kwam al aan het licht dat de app gevoelige informatie had doorgegeven aan twee bedrijven, waaronder of ze hiv-positief zijn of niet. Grindr heeft dit toen toegegeven.