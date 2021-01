Ziekenhuis Nederlandse Den Bosch was doelwit relschoppers

Voor de derde avond op rij kwamen relschoppers op straat in Nederland om zich te verzetten tegen de coronamaatregelen, met name de avondklok. Een ziekenhuis in Den Bosch moest het ontgelden en sloot uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk de deuren. Ziekenwagens werden omgeleid. Dat meldt De Telegraaf.

De betogers probeerden het ziekenhuis binnen te dringen, melden verschillende Nederlandse media. Dat is echter niet gelukt, aldus directeur Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuisdie het voorval ‘angstaanjagend voor het personeel’ noemde.

Het ziekenhuis moest gelukkig maar kort de deuren sluiten en het uitwijken van de ziekenwagens was maar kort noodzakelijk. De politie en de beveiling konden snel ingrijpen waardoor er geen schade is en de zorg niet in het gedrag kwam. ‘Wat er feitelijk gebeurd is bij het ziekenhuis, viel uiteindelijk mee. Maar de impact op onze medewerkers, de maatschappij en de zorg is erg groot’, laat Buiting in een officiële mededeling weten. Vandaag is het ziekenhuis opnieuw bereikbaar.

Plunderingen

Er waren maandagavond over heel de stad rellen waarbij veel vernield werd en winkels geplunderd werden. Volgens de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, werden onder meer een Jumbosupermarkt en een parfumerie geplunderd. In De Telegraaf menen getroffen ondernemers dat de stad niet genoeg voorbereid was op de rellen. De Nederlandse openbare omroep NOS spreekt van ‘gemaskerde jongeren die met een spoor van vernieling door het centrum van de stad trokken’.

Mikkers is niet te spreken over de gebeurtenissen in zijn stad en belooft te onderzoeken waarom de relschoppers zo lang vrij spel kregen. ‘Ongehoord wat hier vanavond is gebeurd. Deze personen beseffen totaal niet wat voor angst, zorgen, schade en schande ze de inwoners en deze mooie stad brengen. Een stel onverlaten verpest het ontzettend voor veel andere mensen. Gedrag dat veel anderen met mij totaal niet begrijpen’, aldus Mikkers. Er werden al tientallen aanhoudingen gedaan. Iedereen die Den Bosch uit wil, wordt volgens Omroep Brabant aangehouden en aangesproken op hun aanwezigheid in de stad.

Vanochtend kwamen enkele inwoners van Den Bosch in alle vroegte de binnenstad, waar de rellen plaatsvonden, helpen schoonmaken. ‘Dit is mijn stad, en ik vind het gewoon heel triest wat er gisteravond is gebeurd’, zegt een van hen aan NOS.