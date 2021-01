Van Gucht: ‘Virus zet duidelijk meer en meer druk’

Er is een stijgende trend in het aantal besmettingscijfers, ook de ziekenhuisopnames stijgen. De sterftecijfers stabiliseren. ‘Het virus zet duidelijk meer en meer druk, maar 2021 wordt beter dan 2020’, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

De verhoging van de cijfers is volgens Van Gucht te wijten aan de toename van het aantal contacten, de verhoogde mobiliteit, seizoenseffecten en een hogere besmettelijkheid van nieuwe varianten van het virus. ‘We kunnen dat counteren met de gekende maatregelen, we kunnen de gaten in onze verdediging stoppen’, zei Van Gucht. Vooral het beperken van het aantal contacten is belangrijk. ‘Iemand die u niet gezien heeft, kan u niet besmetten’, vond Van Gucht. Hij herhaalt de gekende regels: laat u testen bij milde symptomen, werk van thuis. ‘Het is bewezen dat die strategie werkt, we moeten volhouden en waar nodig een tandje bijsteken.’ De lente en het vaccin geven de viroloog hoop. ‘Onze kansen zullen keren, 2021 wordt beter dan 2020’, zei hij.

Cijfers

Gemiddeld blijven de Vlamingen 12 procent meer thuis dan normaal, er is wel een toename van de mobiliteit sinds 20 januari. In Brussel en Wallonië zijn er iets meer verplaatsingen voor het werk, in Vlaanderen blijft het stabiel. Er worden ook iets meer verplaatsingen met het openbaar vervoer geregistreerd, ook naar de winkel.

Er is een toename van vijf procent in vergelijking met de week ervoor. Dat geldt over in België, met uitzondering van Brussel en Luxemburg. De grootste toename is in Limburg, het hoogste aantal nieuwe gevallen is in Antwerpen, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.

De grootste toename is te zien bij kinderen en tieners. ‘Bijna één vijfde van de besmettingen is bij kinderen en tieners vastgesteld, maar dat heeft ook te maken met de uitgebreide testcampagnes na uitbraken in verschillende scholen’, zei Van Gucht.

Sinds eind vorige week is er ook een toename van het aantal ziekenhuisopnames in heel het land, behalve in Antwerpen. De overlijdens blijven op hetzelfde niveau schommelen, gemiddeld zijn er 50 overlijdens per dag, dat is een daling van vier procent in vergelijking met e week ervoor. Er is een daling te zien in het aantal overlijdens bij rusthuisbewoners.