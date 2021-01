AstraZeneca zegt dat zijn vaccin wel effectief is bij 65-plussers

Het Britse AstraZeneca weerlegt berichten van enkele Duitse kranten dat zijn coronavaccin niet doeltreffend zou zijn bij 65-plussers. ‘Deze krantenartikelen zijn volledig fout’, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Volgens het Handelsblatt en Der Spiegel zou het vaccin van AstraZeneca/Oxford, dat nog officieel goedkeuring moet krijgen in Europa, slechts voor 8 procent van de 65-plussers bescherming bieden. De kranten baseerden zich op bronnen binnen de Duitse regering, die verwachten dat het vaccin het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het vaccin van AstraZeneca niet zal goedkeuren voor 65-plussers.

Mocht de EMA dat zo beslissen, zou de vaccinatiestrategie in heel wat landen anders lopen dan gepland. Europa, en dus ook ons land, heeft namelijk 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca, met nog een optie voor 100 miljoen. Vrijdag raakte echter bekend dat het bedrijf een pak minder vaccins kan leveren dan voorzien. Het gaat over zo’n 60 procent minder in het eerste kwartaal, tot 31 miljoen doses. Het nieuws kwam hard aan nadat de Europese Commissie de ambitie had uitgesproken om tegen het einde van de zomer 70 procent van alle volwassenen in Europa in te enten.

Maandag lag het bedrijf onder vuur in de Commissie, die aanvaardt het niet dat de beloofde levering niet zal doorgaan. Ze eist volledige transparantie over de productie en de export.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn wilde niet reageren om de berichten in de media. Spahn zei wel dat de Europese autoriteiten deze week de knoop over de goedkeuring van het vaccin zullen doorhakken op basis van de beschikbare data.

Het eerste contract

In het Verenigd Koninkrijk worden wel massaal ouderen ingeënt met dit vaccin. Het bedrijf zelf verwijst naar wetenschappelijke gegevens in het tijdschrift The Lancet, ‘waaruit blijkt dat ouderen een sterke immuunrespons vertoonden na toediening met het vaccin. Alle personen maakten specifieke antilichamen aan na de tweede dosis’, klinkt het.

AstraZeneca moest ‘het werkpaard’ van de vaccinatiestrategie worden: het procedé was bekend en veel goedkoper dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Het was het eerste contract dat de Commissie eind augustus namens de lidstaten sloot, goed voor 300 miljoen doses met een optie voor nog eens 100 miljoen.

Hoe komt het nu dat we zo snel een vaccin hebben? En is het wel veilig? Professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels legt het uit in onderstaande video.