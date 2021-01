‘Ik wil een doel om naar te streven’

‘Ik zit elke dag te blokken, maar heb niets om naartoe te leven. Een lesvrije week die ik moet doorbrengen met mijn enige knuffelcontact, dat ik niet beu mag worden, want ik mag niet zomaar wisselen’, schrijft eerstejaarsstudent Felix Coens (18) in een open brief.

Scholieren, studenten, pas afgestudeerden en werkende jongeren sloegen de handen in elkaar om het mentaal welzijn van jongeren aan te kaarten via een maatschappelijk debat. ‘We vragen aan alle politici, experts, media en verantwoordelijkheden om meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheidscrisis die zich afspeelt bij de jeugd’, klinkt het bij #erdoor, een nieuw initiatief dat meer aandacht wil vestigen op de situatie van jongeren.

Dat studenten erdoor zitten wegens de covid-19-maatregelen, weegt al een tijdje door op studenten. ‘Ik voel mij een nummer in een universiteit’, schrijft ook de 18-jarige Felix Coens, zoon van CD&V-voorzitter Joachim Coens, op de VRT. Coens is eerstejaarsstudente bedrijfskunde aan de UGent. ‘We zitten allemaal met een rotgevoel, we hebben de gewoonte om dat op te kroppen.’ De open brief van de eerstejaarsstudente open brief is herkenbaar voor veel studenten, die eerder ook al van zich lieten horen. Denk aan de hashtag #geefonseenstem, waarmee de initiatiefnemers handtekeningen verzamelden om meer perspectief te vragen over hun studies. Nu werd #erdoor gelanceerd om de moeilijke situatie van de studenten terug zichtbaar te maken. ‘Ik heb het lastig, verdomd lastig, en het enige wat ik wil is een doel om naar te streven. Een datum waarvan ik weet dat alles goed zal zijn, dat ik weer kan knuffelen en mensen ontmoeten’, schrijft Felix Coens.

‘Er was iets om naar te streven: ‘flatten the curve’, een zomervakantie, een perspectief. Een gevoel dat het wel goed ging komen. Dat gevoel is compleet weg. We zijn nog in de lockdown van de tweede golf en de derde zit er al aan te komen. De vaccinaties vertragen continu en niemand kan me zeggen wanneer dit ophoudt.’ Ook zijn vader, CD&V-voorzitter Joachim Coens, riep de afgelopen dagen op om het perspectief van jongeren niet af te nemen.‘Ik draag mijn toespraak van de hoop aan onze jonge mensen’, zo benadrukte de voorzitter zondag nog in zijn nieuwjaarsspeech. ‘Geef hen perspectief na het gevoel van het verloren jaar 2020.’