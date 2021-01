Vrees voor coronaprotest in Turnhout en Maasmechelen nu zaterdag na oproep op sociale media

Het protest tegen de coronamaatregelen in Nederland dreigt over te slaan naar ons land. Op sociale media worden gretig oproepen gedeeld om komende zaterdag in Turnhout, Sint-Niklaas en Maasmechelen op straat te komen.

De oproep om in Turnhout te protesteren. Foto: rr

Dat uitdrukking ‘op ze kankerkop zetten’ gebruikt wordt in de oproep om in Turnhout te protesteren, laat vermoeden dat de oproep om rel te schoppen uit Nederland komt.

‘Sinds maandagmiddag staat mijn telefoon roodgloeiend’, zegt burgemeester Paul Van Miert van Turnhout. ‘Heel wat mensen hebben de oproep al gezien. Zelfs al is het vaak een screenshot van een screenshot, het is wel een inktvlek die uitdijt. Ons politiekorps probeert te achterhalen wie de verantwoordelijken voor deze oproep zijn, maar eenvoudig is dat niet. Er zouden nog andere oproepen circuleren. Ook in Sint-Niklaas worden relschoppers verwacht. We nemen dit heel ernstig.’ Turnhout ligt dichtbij de Nederlandse grens, maar ‘grenzen afzetten gaan we niet doen’, vertelt Van Miert nog aan Radio 2.

Ook in Maasmechelen houden ze hun hart vast. ‘De oproep voor de mogelijke opstand komende zaterdag is op sociale media geplaatst’, zegt Johnie Nijs , woordvoerder van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. ‘We zijn een onderzoek gestart. We krijgen geregeld screenshots binnen van verontruste burgers.’ Bij de handelaars en horeca zit de schrik er goed in: ‘Na een maandenlange verplichte sluiting kan ik een gebroken uitstalraam er écht niet meer bij hebben.’

Het is al een paar dagen onrustig in Nederland. Op verschillende plaatsen zijn er rellen en vernielingen uit protest tegen de coronamaatregelen, en dan vooral de avondklok, die er vanaf 21 uur geldt. Tijdens de rellen sneuvelden er etalages van winkels en werd er ook een coronatestcentrum in brand gestoken.